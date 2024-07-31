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Olimpíadas 2024

Vocação e disciplina: "descobridora" de talentos da Ginástica Rítmica conta detalhes da modalidade olímpica

Ouça entrevista com a treinadora e Presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica, Monika Queiroz

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 jul 2024 às 10:57
Mônika Queiroz, presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica
Mônika Queiroz Crédito: João Barbosa
Um dos esportes mais antigos, a ginástica tem ganhado os holofotes e a atenção do público, principalmente, por conta do desempenho dos atletas brasileiras nas Olimpíadas 2024. Na tarde desta terça-feira (30), por exemplo, a delegação Brasileira fez história e conquistou sua primeira medalha olímpica na modalidade artística. Nos Jogos Olímpicos, o esporte também é avaliado na modalidade rítmica e conta com representantes do Espírito Santo: as atletas Déborah Medrado e Sofia Madeira. Além de toda a beleza dos movimentos, as ginastas mostrarão o condicionamento físico, disciplina e dedicação que o esporte exige. Para falar da história da ginástica e explicar como o Espírito Santo se destaca como celeiro de atletas, a CBN Vitória conversa com a treinadora Monika Queiroz, que também é Presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Monika Queiroz - 31-07-24

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