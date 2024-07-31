Vocação e disciplina: "descobridora" de talentos da Ginástica Rítmica conta detalhes da modalidade olímpica

Um dos esportes mais antigos, a ginástica tem ganhado os holofotes e a atenção do público, principalmente, por conta do desempenho dos atletas brasileiras nas Olimpíadas 2024. Na tarde desta terça-feira (30), por exemplo, a delegação Brasileira fez história e conquistou sua primeira medalha olímpica na modalidade artística. Nos Jogos Olímpicos, o esporte também é avaliado na modalidade rítmica e conta com representantes do Espírito Santo: as atletas Déborah Medrado e Sofia Madeira. Além de toda a beleza dos movimentos, as ginastas mostrarão o condicionamento físico, disciplina e dedicação que o esporte exige. Para falar da história da ginástica e explicar como o Espírito Santo se destaca como celeiro de atletas, a CBN Vitória conversa com a treinadora Monika Queiroz, que também é Presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica.