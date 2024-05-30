"Voar numa bolha de sabão": piloto conta como é passeio de balão em Pedra Azul!

As belezas de Pedra Azul agora podem ser contempladas por um novo ângulo. A bordo de um balão, turistas poderão desfrutar de todo o encanto da região das montanhas capixabas, com direito a pôr do Sol, em dois tipos de passeio. Em entrevista à CBN Vitória, o piloto Luciano Gross conta como é o passeio na região das montanhas capixabas. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA JOSE CARLOS SCHAEFFER - LUCIANO GROSS - 30-05-24
A empresa Voe Pedra Azul, responsável pelos voos de balão nas montanhas capixabas, anunciou, na segunda-feira (27), que a entrega do segundo balão, o BR-ES02, foi antecipada. Novas vagas para voos serão abertas no dia 18 de junho. Na publicação feita através do Instagram, a empresa também informou que o terceiro balão já está sendo produzido.