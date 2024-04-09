Vivo pode ser processada pela Defensoria Pública por falhas na operação no ES

Vivo; telefonia; internet Crédito: Divulgação

Após problemas oferecidos nos serviços aos clientes da Grande Vitória, a Vivo pode ser processada pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES). Desde 2023, o órgão tem tomado conhecimento da interrupção frequente dos serviços de internet e telefonia da operadora e vem estudando mover uma ação judicial. Além disso, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também poderá multá-la. Para entender os direitos do consumidor em serviços como os oferecidos pela operadora Vivo, o defensor público do Núcleo do Consumidor da DPES, Ivan Mayer Caron, conversa com a CBN Vitória. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ivan Mayer Caron - 09-04-24

A Vivo informa que a rede de telefonia fixa, na Grande Vitória(ES), está normalizada. Alguns clientes podem ter encontrado dificuldades para utilizar os serviços da operadora devido ao vandalismo em equipamentos da empresa, que impactou no correto funcionamento da rede. A companhia acionou suas equipes técnicas que trabalharam no restabelecimento no menor prazo possível.