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Consumidor

Vivo pode ser processada pela Defensoria Pública por falhas na operação no ES

Ouça entrevista com o defensor público do Núcleo do Consumidor da DPES, Ivan Mayer Caron

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 abr 2024 às 11:42
Vivo; telefonia; internet
Vivo; telefonia; internet Crédito: Divulgação
Após problemas oferecidos nos serviços aos clientes da Grande Vitória, a Vivo pode ser processada pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES). Desde 2023, o órgão tem tomado conhecimento da interrupção frequente dos serviços de internet e telefonia da operadora e vem estudando mover uma ação judicial. Além disso, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também poderá multá-la. Para entender os direitos do consumidor em serviços como os oferecidos pela operadora Vivo, o defensor público do Núcleo do Consumidor da DPES, Ivan Mayer Caron, conversa com a CBN Vitória. Ouça a entrevista completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ivan Mayer Caron - 09-04-24
A Vivo informa que a rede de telefonia fixa, na Grande Vitória(ES), está normalizada. Alguns clientes podem ter encontrado dificuldades para utilizar os serviços da operadora devido ao vandalismo em equipamentos da empresa, que impactou no correto funcionamento da rede. A companhia acionou suas equipes técnicas que trabalharam no restabelecimento no menor prazo possível.
A Vivo ressalta que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica. A empresa mantém em seu site vivo.com.br orientação para que a população ligue para a Polícia Militar (190) ou para o canal de denúncias da empresa quando identificada uma ação suspeita.

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