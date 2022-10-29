Viver mais e bem: como a imunidade contribui para a longevidade saudável

Historicamente podemos ver que as populações, independentemente das regiões do mundo, estão tendo um aumento da expectativa de vida. Isso vem sendo consolidado principalmente por duas coisas: saneamento básico e vacinação, questões que contribuíram em ganho na expectativa de vida de quase duas vezes mais, ou seja, hoje vivemos duas vezes mais do que há centenas de anos atrás. No entanto, o aumento na expectativa de vida pode gera outros impactos. Ao mesmo tempo que é resolvido o problema da mortalidade precoce, isso pode sobrecarregar a outra ponta do sistema, como por exemplo a rede hospitalar, por existir mais idosos vivendo muito mais tempo e isso trás impactos grandes na ocupação dos leitos dos hospitais. Em entrevista à CBN Vitória, o professor de Imunologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Daniel Gomes, fala sobre o assunto.