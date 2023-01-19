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Capixabas pelo Mundo

'Viver aqui é uma torre de Babel', conta capixaba que mora em São Francisco, EUA

Wilson Ferreira, 41 anos, natural de Muqui, no Sul do Estado, é o convidado da semana no quadro "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:06

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:06
Wilson Ferreira é o convidado do
Wilson Ferreira é o convidado do "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo pessoal
A edição do "Capixabas pelo Mundo" faz uma conexão em São Francisco, na Califórnia (EUA). É lá quem mora Wilson Ferreira, de 41 anos, natural de Muqui, no Sul do Espírito Santo. Um apaixonado por artes, cultura e diversidade, Ferreira, formado em Comunicação, define vive por lá enquanto uma experiência digna de uma "Torre de Babel", devido a riqueza de culturas, experiências e contatos no mesmo espaço. "São Francisco inspira cultura, história. Fiz um passeio em 2017/8 e depois decidi ir morar", conta. Ele, conta, sempre teve vontade de viver fora, mas, como não poderia deixar de ser, recorda com saudades do Espírito Santo - um dos destaques, fala com saudades da culinária local. Ouça a conversa completa!
Capixabas pelo Mundo - 19-01-23

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