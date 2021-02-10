Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CIDADES

Vitória volta a discutir a construção de ciclovia na Rio Branco

Ouça entrevista com o o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade da capital, Marcelo de Oliveira

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 fev 2021 às 12:27
Uma audiência pública realizada na noite desta terça-feira (09) voltou a discutir a implementação de um trecho de ciclovia na avenida Rio Branco, em Vitória. Segundo a prefeitura, a ciclovia terá, aproximadamente, 1 quilômetro de extensão e largura de três metros, estendendo-se da Ponte Ayrton Senna à Reta da Penha. Na audiência, o projeto foi apresentado aos moradores e comerciantes da região, que temiam a diminuição de vagas de estacionamento e ainda complicação no trânsito local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade da capital, Marcelo de Oliveira, dá mais detalhes do projeto e da audiência pública. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Oliveira - 10-02-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados