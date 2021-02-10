Vitória volta a discutir a construção de ciclovia na Rio Branco

Uma audiência pública realizada na noite desta terça-feira (09) voltou a discutir a implementação de um trecho de ciclovia na avenida Rio Branco, em Vitória. Segundo a prefeitura, a ciclovia terá, aproximadamente, 1 quilômetro de extensão e largura de três metros, estendendo-se da Ponte Ayrton Senna à Reta da Penha. Na audiência, o projeto foi apresentado aos moradores e comerciantes da região, que temiam a diminuição de vagas de estacionamento e ainda complicação no trânsito local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade da capital, Marcelo de Oliveira, dá mais detalhes do projeto e da audiência pública. Acompanhe!