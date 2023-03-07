Vitória: bairro Grande Vitória reúne o maior número de focos do mosquito transmissor

Armazenamento incorreto de garrafas pode ajudar a proliferar a dengue Crédito: Pixabay

Com o avanço nos casos de dengue no Espírito Santo, as prefeituras da Grande Vitória têm se mobilizado no enfrentamento à doença. Vitória, por exemplo, iniciou, no último dia 25, uma grande ação de combate ao mosquito, nos bairros Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário. Em uma ação realizada com mais de 100 agentes de saúde e profissionais da limpeza, foram realizadas 827 visitas domiciliares, 400 depósitos tratados e encontrados 24 focos do mosquito. Os principais focos encontrados foram em vasos de plantas, ralos abertos e caixas d’água entreabertas. Além disso, teve início na última semana o curso de atualização "Dengue: Casos Clínicos para Atualização do Manejo", voltado para enfermeiros e médicos que atuam em unidades básicas de saúde e prontos atendimentos da Capital.

Segundo a administração municipal, "o objetivo da qualificação é atualizar os profissionais de saúde sobre o diagnóstico e o tratamento da dengue, de acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde, tendo em vista a rotatividade de profissionais e a chegada de novos médicos e enfermeiros aos serviços de saúde sem experiência na assistência de pacientes com arbovirosoes (doenças causadas por vírus transmitidas principalmente por mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya). O enfoque do conteúdo é prático, baseado na análise de casos clínicos". Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Municipal de Saúde, Joanna De Jaegher, detalha as estratégias contra a doença.

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- Para combater o mosquito e diminuir a incidência dessas doenças, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mantém o serviço de fumacê, permanentemente, em várias regiões da capital, além de realizar diversas visitas domiciliares com os agentes de combate às endemias e monitoramento de bueiros e charcos na cidade, telagem das caixas d'água e controle de larvas em obras

- A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho, uma vez que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências. Os munícipes também podem agendar uma visita do agente em dia e horário predeterminado por meio do Fala Vitória 156

- O munícipe que apresentar sintomas da doença pode buscar atendimento em umas das 29 Unidades de Saúde e nos dois prontos atendimentos do município.