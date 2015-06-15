'Vitória virou uma grande praça de pedágio', afirma vereador da Capital

Projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Vitória proíbe a cobrança de pedágio urbano em Vitória. O projeto, de autoria do vereador Fabrício Gandini (PPS), ainda depende de sanção do prefeito Luciano Rezende (PPS), mas já levantou polêmica. O vereador explica que por conta da possibilidade de se legislar sobre o solo, a Câmara entende que a praça do pedágio da Terceira Ponte deveria ser retirada de Vitória e que parte da cobrança poderia ser feita em Vila Velha. Para Gadini, a presença das cabines na Capital faz com que o trânsito da cidade pare em função da Terceira Ponte. O assunto também será debatido pela Câmara de Vila Velha. A Rodosol informou que não vai comentar a proposta. “Vitória virou uma grande praça de pedágio”, afirmou Gandini.

A Agência Reguladora de Saneamento e Infraestrutura Viária do Estado do Espírito Santo (Arsi), em atenção ao Projeto de Lei Municipal nº 084/2015 da Câmara de Vereadores de Vitória, registra que a sua missão constitucional é preservar o interesse de todos os envolvidos no sistema viário “Rodosol”, o que exige parcimônia, equilíbrio e abertura democrática.Diante disso, a Arsi considera que quaisquer temas afetos ao sistema Rodosol, por demais sensíveis aos moradores de toda a Grande Vitória, devem ser enfrentados de forma tecnicamente responsável, fruto da harmonização entre todos os interesses federativos envolvidos, mas sobretudo, com atenção ao bem-estar e segurança dos usuários.Cumpre informar à população, ademais, que o Projeto de Lei, tal como atualmente redigido, não produz qualquer efeito sobre o sistema Rodosol, seja porque não poderia prejudicar um ato jurídico perfeito, ou seja porque não poderia ofender o pacto federativo, em desatenção aos interesses que igualmente podem ser ostentados pelos demais municípios da região metropolitana.A Agência Reguladora reafirma seu intento em discutir boas opções para a melhoria do serviço e informa que todas as soluções que lhe são apresentadas, invariavelmente, são submetidas ao crivo de uma equipe multidisciplinar.