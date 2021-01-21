Vitória vai usar imagens de câmeras para ajustar tempo de semáforos

A Prefeitura de Vitória vai utilizar imagens de câmeras de videomonitoramento para ajustar o tempo dos semáforos no município. A informação é do secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, em entrevista à CBN Vitória. Ele explicou que o novo acesso à região de Santo Antônio, pela Segunda Ponte, construído em frente à rodoviária da capital, receberá o equipamento. Ouça a entrevista completa: