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e novo acesso a Santo Antônio

Vitória vai usar imagens de câmeras para ajustar tempo de semáforos

O entrevistado é o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:55
Novo acesso à região de Santo Antônio pela 2ª Ponte foi liberado nesta quarta-feira (20) Crédito: Divulgação/Governo ES
A Prefeitura de Vitória vai utilizar imagens de câmeras de videomonitoramento para ajustar o tempo dos semáforos no município. A informação é do secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, em entrevista à CBN Vitória. Ele explicou que o novo acesso à região de Santo Antônio, pela Segunda Ponte, construído em frente à rodoviária da capital, receberá o equipamento. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Alex Mariano - 21-01-21.mp3

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