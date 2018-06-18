Vitória vai usar drone para monitorar o trânsito

Prefeitura de Vitória vai utilizar drone para monitorar o trânsito na Capital com o início da cobrança unilateral de pedágio na Terceira Ponte. Segundo o secretário de secretário de Transportes , Trânsito e Infra-estrutura de Vitória, Thyago Hoffmann, a preocupação é com o grande fluxo de veículos que deverá seguir em direção à Vila Velha ao final do dia e o afunilamento de mais de sete pistas em duas na ponte.
Em Vila Velha, o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerick Júnior, também acredita num fluxo muito grande de veículos no horário de pico, após às 17 horas, o que deve levar a uma necessidade de escoamento maior do fluxo na alça.
Terceira Ponte já funciona com cobrança de pedágio apenas no sentido Vitória