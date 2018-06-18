Vitória vai usar drone para monitorar o trânsito

Prefeitura de Vitória vai utilizar drone para monitorar o trânsito na Capital com o início da cobrança unilateral de pedágio na Terceira Ponte. Segundo o secretário de secretário de Transportes , Trânsito e Infra-estrutura de Vitória, Thyago Hoffmann, a preocupação é com o grande fluxo de veículos que deverá seguir em direção à Vila Velha ao final do dia e o afunilamento de mais de sete pistas em duas na ponte.