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COBRANÇA UNILATERAL

Vitória vai usar drone para monitorar o trânsito

Em Vila Velha, agentes vão reforçar a vazão do trânsito na alça

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 jun 2018 às 11:02
Prefeitura de Vitória vai utilizar drone para monitorar o trânsito na Capital com o início da cobrança unilateral de pedágio na Terceira Ponte. Segundo o secretário de secretário de Transportes , Trânsito e Infra-estrutura de Vitória, Thyago Hoffmann, a preocupação é com o grande fluxo de veículos que deverá seguir em direção à Vila Velha ao final do dia e o afunilamento de mais de sete pistas em duas na ponte.
Em Vila Velha, o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerick Júnior, também acredita num fluxo muito grande de veículos no horário de pico, após às 17 horas, o que deve levar a uma necessidade de escoamento maior do fluxo na alça. 
Terceira Ponte já funciona com cobrança de pedágio apenas no sentido Vitória

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