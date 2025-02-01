Vitória vai ter segurança reforçada no pré-carnaval 2025

Com o início do pré-carnaval em Vitória, a fiscalização de trânsito na cidade será reforçada. Neste sábado (1º), a Guarda Municipal atuará diretamente em Camburi, durante o show de Nadson O Ferinha e Jammil na Arena de Verão. A ação faz parte da Operação Verão-Vix, que visa a garantir a segurança no trânsito durante a estação mais quente do ano, especialmente, em áreas de grande circulação, como as praias. Uma das infrações mais comuns desta época é o estacionamento irregular. Só em janeiro, foram registradas 1.403 notificações. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, detalha a ação. Ouça a conversa completa!