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Vitória vai ter segurança reforçada no pré-carnaval 2025

Secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, detalha como Guarda Municipal vai agir

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 11:29

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 fev 2025 às 11:29
Meio milhão de pessoas passaram pela Arena de Verão 2025
Meio milhão de pessoas passaram pela Arena de Verão 2025 Crédito: Jansen Lube
Com o início do pré-carnaval em Vitória, a fiscalização de trânsito na cidade será reforçada. Neste sábado (1º), a Guarda Municipal atuará diretamente em Camburi, durante o show de Nadson O Ferinha e Jammil na Arena de Verão. A ação faz parte da Operação Verão-Vix, que visa a garantir a segurança no trânsito durante a estação mais quente do ano, especialmente, em áreas de grande circulação, como as praias. Uma das infrações mais comuns desta época é o estacionamento irregular. Só em janeiro, foram registradas 1.403 notificações. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, detalha a ação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Vinicius Zagoto - Amarílio Boni - 01-02-25.mp3

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