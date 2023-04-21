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O Rei na Capital

Vitória vai ter interdições no trânsito para show de Roberto Carlos

Apresentação está marcada para esta sexta-feira, às 20h30, na Praça do Papa

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 abr 2023 às 12:28
Show do Rei Roberto Carlos na Praça do Papa, em Vitória, em abril de 2023
Show do Rei Roberto Carlos na Praça do Papa, em Vitória, em abril de 2023 Crédito: Patrícia Vallim
A Guarda de Trânsito de Vitória vai realizar uma operação especial em função do show do Roberto Carlos, que acontece nesta sexta-feira (21), na Praça do Papa. Foi preparado um esquema que vai auxiliar no trânsito das principais vias da capital. Além de viaturas posicionadas estrategicamente para garantir a segurança na travessia dos pedestres, uma área será destinada para embarque e desembarque e parada de táxi e Uber, com uma faixa interditada para isso. Além disso, para um melhor controle de tráfego, a rua Judite Maria Tovar Varejão será totalmente interditada. Já a avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que conta com duas faixas, terá uma delas interditada para embarque e desembarque, parada de táxi e Uber.
A interdição na rua Judite Maria Tovar Varejão acontecerá a partir desta quinta-feira às 20h, seguindo até às 06h do domingo (23). Já a Av. Nossa Senhora dos Navegantes será interditada durante todo o período do evento. Para garantir que todos que estarão presentes no show estejam cientes do esquema de trânsito, 5 viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos da região para manter a fluidez e a segurança no local. Para explicar as principais interdição no trânsito, em entrevista à CBN Vitória, o gerente de operações e fiscalização no trânsito, Brunno Xavier, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Brunno Xavier - 21-04-23

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