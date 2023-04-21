Vitória vai ter interdições no trânsito para show de Roberto Carlos

A Guarda de Trânsito de Vitória vai realizar uma operação especial em função do show do Roberto Carlos, que acontece nesta sexta-feira (21), na Praça do Papa. Foi preparado um esquema que vai auxiliar no trânsito das principais vias da capital. Além de viaturas posicionadas estrategicamente para garantir a segurança na travessia dos pedestres, uma área será destinada para embarque e desembarque e parada de táxi e Uber, com uma faixa interditada para isso. Além disso, para um melhor controle de tráfego, a rua Judite Maria Tovar Varejão será totalmente interditada. Já a avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que conta com duas faixas, terá uma delas interditada para embarque e desembarque, parada de táxi e Uber.