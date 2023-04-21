Vitória vai ter interdições no trânsito para show de Roberto Carlos

A Guarda de Trânsito de Vitória vai realizar uma operação especial em função do show do Roberto Carlos, que acontece nesta sexta-feira (21), na Praça do Papa. Foi preparado um esquema que vai auxiliar no trânsito das principais vias da capital. Além de viaturas posicionadas estrategicamente para garantir a segurança na travessia dos pedestres, uma área será destinada para embarque e desembarque e parada de táxi e Uber, com uma faixa interditada para isso. Além disso, para um melhor controle de tráfego, a rua Judite Maria Tovar Varejão será totalmente interditada. Já a avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que conta com duas faixas, terá uma delas interditada para embarque e desembarque, parada de táxi e Uber.
A interdição na rua Judite Maria Tovar Varejão acontecerá a partir desta quinta-feira às 20h, seguindo até às 06h do domingo (23). Já a Av. Nossa Senhora dos Navegantes será interditada durante todo o período do evento. Para garantir que todos que estarão presentes no show estejam cientes do esquema de trânsito, 5 viaturas estarão posicionadas em pontos estratégicos da região para manter a fluidez e a segurança no local. Para explicar as principais interdição no trânsito, em entrevista à CBN Vitória, o gerente de operações e fiscalização no trânsito, Brunno Xavier, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Brunno Xavier - 21-04-23