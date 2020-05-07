Vitória vai reduzir iluminação dos refletores das areias das praias

O município de Vitória dá mais um passo na implantação de medidas de visam aumentar o isolamento social na cidade - característica considerada fundamental pela Secretaria Estadual de Saúde para conter o avanço do novo coronavírus. Em sua rede social, o prefeito de Vitória, Luciano Rezende citou o pedido de informações para a equipe sobre pontos para "diminuição da iluminação pública em Vitória". Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito detalha a ação.
"Vamos diminuir a iluminação dos refletores das areias das praias a partir de segunda-feira (11). Ai avaliaremos entre a quarta e quinta. As quadras esportivas também terão a mesma ação", disse. Luciano destaca ainda. "A iluminação do calçadão e calçadas desses locais continua e não haverá desligamento nas ruas", frisa.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Luciano Rezende - 07-05-20
O prefeito de Vitória diz que as pessoas precisam ser conscientes do seu papel para conter o avanço da pandemia. "A palavra chave é equilíbrio. Os melhores resultados serão obtidos com responsabilidade do governo e das pessoas", alerta.