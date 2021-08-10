Vitória vai oferecer três mil castrações gratuitas para cães e gatos

A prefeitura de Vitória lançou, nesta terça-feira (10), o programa "Vitória da Castração Animal". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcisio Foeger, explicou que objetivo é instituir o controle populacional de cães e gatos na capital e evitar o abandono de animais. Três mil castrações de cães e gatos serão oferecidas a partir deste ano até 2024. Os procedimentos serão realizados em clínicas veterinárias especializadas credenciadas na prefeitura. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Tarcisio Foeger - 10-08-21.mp3