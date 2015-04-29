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Vitória vai multar quem despeja esgoto sem tratamento

Segundo estimativas da administração municipal, há 15 mil imóveis suspeitos. A multa pode variar de R$ 600 a R$ 58 mil, alerta o assessor de Projetos Especiais da secretaria de Gestão Estratégica de Vitória, Sergio Peterle.

Publicado em 29 de Abril de 2015 às 16:23

Publicado em 

29 abr 2015 às 16:23
A prefeitura de Vitória vai multar quem ainda joga esgoto sem tratamento no meio ambiente. Segundo estimativas da administração municipal, há 1800 pontos espalhados pela Capital, o que representa cerca de 15 mil imóveis.
Os proprietários de imóveis que estiverem nesta situação estão sendo notificados da necessidade de interligação. A multa pode variar de R$ 600 a R$ 58 mil, alerta o assessor de Projetos Especiais da secretaria de Gestão Estratégica de Vitória, Sergio Peterle.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sérgio Pertele - 29-04-15

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