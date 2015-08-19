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ENTREVISTA

Vitória vai ganhar duas mil novas vagas de estacionamento rotativo

Melhor o trânsito e permitir o uso mais consciente e produtivo do espaço público urbano são os principais motivos para a criação do estacionamento rotativo na cidade

Publicado em 18 de Agosto de 2015 às 21:32

Publicado em 

18 ago 2015 às 21:32
O estacionamento rotativo com cobrança por meio de parquímetros funciona em Vitória desde novembro de 2014, nos bairros Centro, Praia do Canto e Santa Lúcia. Mas a partir de setembro, a capital pode ganhar mais duas mil vagas rotativas e 200 novos parquímetros. Essa será a segunda fase do programa do rotativo, que estava prevista para ser iniciada apenas no ano que vem, mas fora antecipada por reivindicações dos próprios munícipes.
As primeiras 354 serão implantadas em dez ruas no entorno da avenida Leitão da Silva e começarão as cobranças em dezembro deste ano. E a partir de janeiro, outros bairros entrarão no programa.
No Parque Moscoso serão 153 vagas distribuídas em seis ruas, na vila Rubim serão 120, em duas ruas e na Cidade Alta, serão 494 vagas divididas em um total de 12 ruas. Na Enseada do Suá também serão 12 ruas, porém um total de 780 vagas. Ouça a entrevista na íntegra com o subsecretário de trânsito de Vitória, Fernando Repinaldo: 
Entrevista - Fábio Botacin - Subsecretário Fernando - 18-08-15

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