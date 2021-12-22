Vitória vai disponibilizar absorvente em escolas para evitar evasão por pobreza menstrual

A prefeitura de Vitória vai disponibilizar absorventes para as estudantes da rede municipal. Os absorventes ficarão na escola e as meninas terão acesso sempre que necessitarem. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, explicou como será o programa e disse que é nítida a relação entre a falta de dinheiro para comprar absorvente e a evasão escolar. Ela contou que muitas adolescentes faltam a aula porque não tem absorvente em casa. Ouça:
Mário Bonella entrevista Juliana Rohsner - 22/12/2021