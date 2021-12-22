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Programa municipal

Vitória vai disponibilizar absorvente em escolas para evitar evasão por pobreza menstrual

A entrevistada é a secretária municipal de Educação de Vitória, Juliana Rohsner

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 16:39

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 dez 2021 às 16:39
Absorvente, menstruação, pobreza menstrual
Absorvente Crédito: Pexels
A prefeitura de Vitória vai disponibilizar absorventes para as estudantes da rede municipal. Os absorventes ficarão na escola e as meninas terão acesso sempre que necessitarem. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, explicou como será o programa e disse que é nítida a relação entre a falta de dinheiro para comprar absorvente e a evasão escolar. Ela contou que muitas adolescentes faltam a aula porque não tem absorvente em casa. Ouça:
Mário Bonella entrevista Juliana Rohsner - 22/12/2021

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