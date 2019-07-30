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Vitória vai contar com novos semáforos para reduzir congestionamentos

A substituição pela nova tecnologia deve acontecer em 80% dos equipamentos. Será uma mudança gradativa e deve ser executada até o final do ano que vem, segundo a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 18:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 jul 2019 às 18:01
O trânsito de Vitória é tema em destaque, agora, no CBN Cotidiano. Isso porque vias e avenidas da capital vão ganhar semáforos mais modernos para reduzir a congestionamento. De acordo com a prefeitura de Vitória, o novo sistema semafórico que será instalado possui laços eletrônicos instalados no chão para contar a quantidade de veículos que estão passando pela via em tempo real.
A substituição pela nova tecnologia deve acontecer em 80% dos equipamentos. Será uma mudança gradativa e deve ser executada até o final do ano que vem. Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, é a nossa entrevistada para detalhar essas mudanças. Segundo ela, os novos semáforos serão instalados em avenidas com mais fluxo e registro de congestionamento, como Reta da Penha e Beira-Mar. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Secretária Ana Nahas - 30-07-19.mp3

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