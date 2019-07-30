Vitória vai contar com novos semáforos para reduzir congestionamentos

O trânsito de Vitória é tema em destaque, agora, no CBN Cotidiano. Isso porque vias e avenidas da capital vão ganhar semáforos mais modernos para reduzir a congestionamento. De acordo com a prefeitura de Vitória, o novo sistema semafórico que será instalado possui laços eletrônicos instalados no chão para contar a quantidade de veículos que estão passando pela via em tempo real.

A substituição pela nova tecnologia deve acontecer em 80% dos equipamentos. Será uma mudança gradativa e deve ser executada até o final do ano que vem. Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, é a nossa entrevistada para detalhar essas mudanças. Segundo ela, os novos semáforos serão instalados em avenidas com mais fluxo e registro de congestionamento, como Reta da Penha e Beira-Mar. Confira!