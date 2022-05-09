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Meio Ambiente

Vitória vai contabilizar quantidade e estado das árvores da cidade

Ouça entrevista com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcisio Foeger

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 11:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

09 mai 2022 às 11:53
Marco Bravo explica a diferença entre árvores nativas e exóticas
Crédito: Pixabay
Vitória terá um panorama atualizado da arborização do município, com dados sobre a quantidade de árvores, arbustos e palmeiras, o estado das plantas e suas espécies. É o que prometem os trabalhos do Inventário da Arborização Urbana de Vitória, autorizado na semana passada. Durante o desenvolvimento do trabalho, as árvores, arbustos e palmeiras da cidade serão contabilizadas, bem como a diversidade das espécies, o percentual de indivíduos que sofrem interferência de fiações elétricas e telefônicas. Além disso, outros dados como o estado fitossanitário e vegetativas das espécies e as características do espaço físico onde se localizam também serão computados. É o que explica o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcisio Foeger, em entrevista à CBN Vitória. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Tarcísio Foeger - 09-05-22
As plantas avaliadas serão as que se encontram em locais públicos como a orla, canteiros centrais e laterais, alamedas, recantos, rotatórias e praças de Vitória. Será medida a altura, a inclinação do tronco e se está compatível com o ambiente em que vive, se está atrapalhando ou sendo prejudicada pela fiação. Serão avaliados indivíduos – arbóreos, arbustivos e palmeiras existentes nos logradouros públicos – orla, calçadas, canteiros centrais, canteiros laterais, alamedas, recantos, rotatórias/trevos e praças localizadas no município de Vitória, por meio do preenchimento de fichas cadastrais eletrônicas, disponibilizadas por um aplicativo desenvolvido especialmente para este inventário. Através de um dispositivo móvel com acesso à internet e serviço de localização possibilitará o registro dos dados em campo com geolocalização.

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