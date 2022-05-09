Vitória vai contabilizar quantidade e estado das árvores da cidade

Vitória terá um panorama atualizado da arborização do município, com dados sobre a quantidade de árvores, arbustos e palmeiras, o estado das plantas e suas espécies. É o que prometem os trabalhos do Inventário da Arborização Urbana de Vitória, autorizado na semana passada. Durante o desenvolvimento do trabalho, as árvores, arbustos e palmeiras da cidade serão contabilizadas, bem como a diversidade das espécies, o percentual de indivíduos que sofrem interferência de fiações elétricas e telefônicas. Além disso, outros dados como o estado fitossanitário e vegetativas das espécies e as características do espaço físico onde se localizam também serão computados. É o que explica o secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória, Tarcisio Foeger, em entrevista à CBN Vitória.