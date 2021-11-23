Vitória vai ampliar carga horária e terá novas disciplinas em 2022

Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels

A prefeitura de Vitória anunciou nesta segunda-feira (22) uma série de mudanças no seu ensino para o próximo ano. Uma delas é a ampliação da jornada para crianças e estudantes nas unidades de ensino e a nova organização curricular para o ensino fundamental. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, detalha essas mudanças e o que, na prática, muda na vida dos estudantes.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Juliana Rohsner - 23-11-2

Segundo a administração municipal, nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), onde o horário, hoje, é das 7h às 11h30, para o matutino, e das 13h às 17h30, para o vespertino, passarão a atender das 7h às 12h pela manhã e das 13h às 18h à tarde. A mudança resultará em mais 100 horas anuais nas unidades de ensino para cada criança ou estudante. Para as unidades em tempo integral, cujo horário é das 7h às 16h30, e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com aulas das 18h às 22h, o horário permanece o mesmo.