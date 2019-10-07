Vitória vacina contra Sarampo e reforça doses contra HPV e meningite

Começou nesta segunda-feira (7) a Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Até o próximo dia 25, crianças de 6 meses a 4 anos devem ser levadas aos postos e receber a dose. O Espírito Santo recebe 37.854 mil doses de tríplice viral para a campanha. Em Vitória, a dose da tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola, será oferecida nas 28 Unidades de Saúde que possuem salas de vacinação.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério, diz que vai intensificar as vacinas contra HPV e Meningite C no mesmo momento. "A vacina Meningocócica C é indicada para meninos e meninas com idade entre 11 e 14 anos. A vacina contra HPV é indicada para meninas com idade entre 9 e 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos", informa. Ouça as orientações:
Entrevista - Fabio Botacin - Tatiane Comério - 07-10-19.
ONDE TEM VACINAÇÃO? Andorinhas, Ilha das Caieiras, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Vitória/Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, Bairro da Penha, Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, São Cristóvão, Forte São João, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Conquista e Itararé.
HÁ AGENDAMENTO? Para que as crianças possam receber a dose, os pais poderão marcar o horário de vacina para seus filhos no agendamento online ou buscar direta e espontaneamente a unidade de saúde mais próxima da sua residência. A campanha visa colocar em dia os cartões de vacinação que estão desatualizados.