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Para 3,4 mil vagas

Vitória teve 46 mil acessos simultâneos para agendar faixa dos 25 anos; público tem 32 mil pessoas

A entrevistada é a coordenadora municipal de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 17:50

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 ago 2021 às 17:50
Sistema de agendamento de Vitória teve 46 mil acessos simultâneos no primeiro agendamento 25+
Sistema de agendamento de Vitória passou por instabilidade Crédito: Pedro Cunha
Na segunda-feira (2), a prefeitura de Vitória anunciou agendamento da vacina contra Contra a Covid-19 para o público de 25 a 29 anos. O agendamento das 3.400 vagas foi marcado para às 16h e, segundo a prefeitura, no momento da abertura, o sistema recebeu um pico de mais de 46 mil acessos simultâneos. Na rede social, a administração também disse que recebeu acessos de municípios de todo o Estado e também de fora. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a coordenadora municipal de Vigilância Epidemiológica de Vitória, Tatiane Comério, afirmou que as vagas acabaram em sete minutos. "Procura é maior que oferta. Vitória tem 32 mil habitantes entre 25 e 29 anos, sendo que 8,7 mil já foram vacinados por estarem em outros grupos". Ouça:
Fabio Botacin entrevista Tatiane Comério - 03/08/2021

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