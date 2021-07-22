Vitória testa novo sistema para melhorar iluminação para carros e pedestres

Um projeto piloto de iluminação está sendo implementado pela prefeitura de Vitória. O primeiro ponto é na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira. Ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explicou que o novo sistema é de um poste mais baixo, com as luminárias de led a nove metros de altura (antes, ficavam a 16 metros do chão). A mudança, segundo ele, deixa o local mais iluminado e leva mais segurança para motoristas e pedestres. O trabalho é experimental, mas deverá ser ampliado no próximo ano, após licitação. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Alex Mariano - 22/07/2021