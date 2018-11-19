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Vitória terá reforma administrativa a partir de janeiro

Troca de secretários, subsecretários e gerentes está prevista para ocorrer. Em entrevista ao CBN Cotidiano o prefeito também destacou que acredita que o governo Renato Casagrande (PSB) dará uma atenção especial às demandas da cidade

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 18:38

Publicado em 

19 nov 2018 às 18:38
Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Vitória vai passar por uma reforma administrativa. A afirmação é do prefeito Luciano Rezende que teve três dos seus secretários indicados para compor a equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande (PSB), sendo dois deles já definidos no primeiro escalão da futura gestão.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (19), o prefeito afirmou que a mudança deve ocorrer assim que houver a conclusão da montagem da equipe de Casagrande. "Eu estou aguardando toda a movimentação do Renato, com muita tranquilidade. A partir daí eu vou fazer na Prefeitura de Vitória uma reforma de secretariado, de subsecretariado, de cargos de confiança", disse.
No entanto, o prefeito não deu detalhes de como ocorrerá a alteração na estrutura. "Nós já fizemos uma reforma administrativa muito importante na prefeitura, desde o primeiro mandato. Nós diminuímos de 25 para 18 secretarias. Diminuímos cargos comissionados também, eram mil e foi para oitocentos.  E agora nós vamos fazer o ajuste final para os próximos últimos dois anos", finalizou.
INDICADOS PARA O GOVERNO
Em novembro, o governador eleito confirmou que Davi Diniz e Luiz Paulo Vellozo vão compor a equipe de governo. Diniz (ex-secretário da Fazenda de Vitória) vai assumir a Casa Civil e Luiz Paulo irá comandar o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Na última terça-feira (13), Casagrande anunciou mais um nome. Tyago Hoffmann, que é ex-secretário de Transportes e Trânsito da Prefeitura de Vitória e foi coordenador da campanha do governador eleito, vai assumir a Secretaria de Governo.
A ex-secretária de Desenvolvimento de Vitória, Lenise Loureiro, integra a equipe de transição de Casagrande, que é coordenada pelo delegado federal aposentado Álvaro Duboc, futuro secretário estadual de Planejamento. Questionado sobre a ida de Lenise para o equipe de Casagrande, Luciano afirmou que ainda não está ciente da mudança. 
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano Rezende - 19-11-18.mp3

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