Vitória terá reforma administrativa a partir de janeiro

No entanto, o prefeito não deu detalhes de como ocorrerá a alteração na estrutura. "Nós já fizemos uma reforma administrativa muito importante na prefeitura, desde o primeiro mandato. Nós diminuímos de 25 para 18 secretarias. Diminuímos cargos comissionados também, eram mil e foi para oitocentos. E agora nós vamos fazer o ajuste final para os próximos últimos dois anos", finalizou.