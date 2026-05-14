Vitória terá nova ligação entre Praia do Canto e Santa Lúcia; entenda!

Avenida Reta da Penha, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A prefeitura de Vitória fará a abertura de parte do canteiro central da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), permitindo mais uma conexão direta entre os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, por meio da Rua Aleixo Neto. Segundo a administração muncipal, a intervenção atende a uma antiga demanda de moradores e comerciantes da região e deverá melhorar a fluidez do trânsito local.

As obras devem começar no próximo dia 20 e têm duração estimada em 14 dias, segundo afirma Leonardo Amorim, secretário municipal da Central de Serviços.

Ele conta que a intervenção não vai alterar o tempo do semáforo já instalado na região nem haverá perda de acessos da Reta da Penha para a Praia do Canto, via Aleixo Netto. A conversão da Aleixo Neto para a Reta da Penha também persiste. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!