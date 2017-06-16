Vitória terá nova liga de escolas de samba no grupo especial em 2018

A partir do próximo ano o Carnaval de Vitória deixará de ser regido, em sua totalidade, pela Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) e passará a ser organizado também pela recém-criada Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge).
Enquanto os desfiles das escolas do grupo de acesso ficarão a cargo da Lieses, os do grupo especial ficarão por conta da nova liga. E todos os detalhes sobre essa mudança, e os seus possíveis impactos no Carnaval capixaba, você acompanha nesta entrevista realizada pela jornalista Patrícia Vallim junto a Rogério Sarmento, presidente da Liesge. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Rogerio Sarmento - 16.01s - 16-06-17