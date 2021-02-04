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SEGURANÇA PÚBLICA

Vitória terá guarda especializada para atuar em áreas perigosas

O entrevistado é o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:26

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

04 fev 2021 às 17:26
Ronda Ostensiva Municipal (Romu) vai patrulhar áreas perigosas Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
A cidade de Vitória vai passar a contar com um grupo especializado de guardas municipais para atuar em locais perigosos - a chamada "Ronda Ostensiva Municipal (Romu)". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou os agentes que vão atuar na equipe especialista serão do efetivo já existente e passarão por treinamento específico para trabalho em áreas de alto índice de criminalidade, marcadas por roubos, tráfico de drogas e homicídios. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Lucas Valadão - Ícaro Ruginski - 04-02-21
 

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