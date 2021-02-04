Vitória terá guarda especializada para atuar em áreas perigosas

A cidade de Vitória vai passar a contar com um grupo especializado de guardas municipais para atuar em locais perigosos - a chamada "Ronda Ostensiva Municipal (Romu)". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, explicou os agentes que vão atuar na equipe especialista serão do efetivo já existente e passarão por treinamento específico para trabalho em áreas de alto índice de criminalidade, marcadas por roubos, tráfico de drogas e homicídios. Ouça a entrevista completa: