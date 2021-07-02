Vitória terá concerto-teste para quem já está imunizado completamente contra a Covid-19

Teatro do Sesi após reestruturação interna para receber espetáculos durante a pandemia da Covid-19 Crédito: Vinícius Cavalcante/Sesi Cultural

Nesta sexta-feira (02) e neste sábado (03), Vitória terá concertos presenciais para as pessoas que já estão completamente imunizadas contra a Covid-19, ou seja, com as duas doses ou a dose única. O evento-teste para a retomada de eventos do tipo será no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, às 19h. “Noite Tchaikovsky”. A Orquestra Camerata Sesi tocará Tchaikovsky para um público limitado de 85 pessoas - a capacidade normal do teatro é 300 lugares. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Sesi Cultura ES, Marcelo Lages, explica como o evento vai funcionar. Acompanhe!

A entrada é 1kg de alimento não perecível. Os ingressos são limitados e foram disponibilizados no site sesiculturaes.com.br. O concerto desta sexta-feira já está esgotado. Para participar, é necessário que o público comprove que tomou a segunda dose tomada há pelo menos 14 dias.

Ele explica que esse tipo de evento para pessoas imunizadas tem acontecido em outros estados e países. “A ideia do evento foi priorizar idosos e profissionais da saúde, que são as pessoas que ficaram mais tempo em isolamento ou que foram mais afetadas pela pandemia. “Tínhamos capacidade para 300 pessoas, mas retiramos parte das cadeiras para atender a 85 pessoas, com distanciamento, aferição de temperatura e todo protocolo.”

APLICATIVO DA PREFEITURA DE VITÓRIA

Entre as novidades do evento, está a parceria com a Prefeitura de Vitória. Este é o primeiro evento “covid free”, que servirá como teste para o formato. As pessoas presentes vão apresentar o cartão de vacinação digital para quem já tomou as duas doses do imunizante, que será fornecido pela Prefeitura de Vitória, através do aplicativo Vitória Online.

O aplicativo vai fornecer esse cartão de vacinação digital e um QR code que vai autorizar a entrada no estabelecimento. Será feito um acompanhamento desses participantes após evento, em caso de qualquer sintoma.

SERVIÇO

“Noite Tchaikovsky”

Concerto da Orquestra Camerata Sesi

para capixabas vacinados com a segunda dose da vacina contra a Covid.

Dia 2 e 3 de julho, às 19h. Sexta e sábado

Teatro do Sesi em Jardim da Penha