Vitória terá "cerco eletrônico" em avenidas até fim do mês

O sistema eletrônico de monitoramento de veículos, conhecido como "cerco eletrônico", utilizado para o combate ao roubo de carros e a todos os tipos de crimes que envolvem a utilização de veículos, será implantado em Vitória até o fim deste mês.
Em entrevista concedida ao jornalista John Gomes o secretário de Segurança Urbana de Vitória. Fronzio Calheira, traz detalhes do assunto. A chamada “barreira eletrônica” vai ser utilizada em pontos como a Rodovia ES 468 (Norte-Sul), a Ponte de Camburi e a Segunda Ponte. Confira:
Entrevista - John Gomes - Fronzio Calheira - 11.14s - 09-04-18