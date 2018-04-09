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Vitória terá "cerco eletrônico" em avenidas até fim do mês

A expectativa é que ele entre em vigor até dia 17 de abril, segundo a prefeitura.

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 11:26

Publicado em 

09 abr 2018 às 11:26
O sistema eletrônico de monitoramento de veículos, conhecido como "cerco eletrônico", utilizado para o combate ao roubo de carros e a todos os tipos de crimes que envolvem a utilização de veículos, será implantado em Vitória até o fim deste mês.
Em entrevista concedida ao jornalista John Gomes o secretário de Segurança Urbana de Vitória. Fronzio Calheira, traz detalhes do assunto. A chamada “barreira eletrônica” vai ser utilizada em pontos como a Rodovia ES 468 (Norte-Sul), a Ponte de Camburi e a Segunda Ponte. Confira:
Entrevista - John Gomes - Fronzio Calheira - 11.14s - 09-04-18

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