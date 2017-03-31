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Cidades Emergentes

Vitória terá a formação de uma rede de monitoramento cidadão

O objetivo é acompanhar o andamento de temas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos

Publicado em 31 de Março de 2017 às 13:02

Publicado em 

31 mar 2017 às 13:02
Vitória é uma das cinco cidades no Brasil que terá a formação de uma rede de monitoramento cidadão, iniciativa que faz parte do Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis do BID, com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental da CAIXA.
Em entrevista ao CBN Vitória, Fernando Penedo, coordenador nacional do projeto na Baobá – Práticas Sustentáveis, agência executora do projeto, explica que a rede de monitoramento cidadão de Vitória tem como objetivo acompanhar o andamento de temas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos.
Para realizar o trabalho de acompanhamento dos temas da cidade, a Rede de Monitoramento irá trabalhar com uma lista de 137 indicadores distribuídos em diferentes áreas como segurança, energia, mobilidade, competitividade da economia, desigualdade urbana e uso do solo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Penedo - 9.45s - 31-03-17

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