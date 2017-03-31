Vitória terá a formação de uma rede de monitoramento cidadão

Vitória é uma das cinco cidades no Brasil que terá a formação de uma rede de monitoramento cidadão, iniciativa que faz parte do Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis do BID, com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental da CAIXA.

Em entrevista ao CBN Vitória, Fernando Penedo, coordenador nacional do projeto na Baobá – Práticas Sustentáveis, agência executora do projeto, explica que a rede de monitoramento cidadão de Vitória tem como objetivo acompanhar o andamento de temas que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos.

Para realizar o trabalho de acompanhamento dos temas da cidade, a Rede de Monitoramento irá trabalhar com uma lista de 137 indicadores distribuídos em diferentes áreas como segurança, energia, mobilidade, competitividade da economia, desigualdade urbana e uso do solo.