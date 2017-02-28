Vitória tem site colaborativo para catalogar a cultura capixaba

A ideia do site www.culturavitoria.com.br surgiu, em 2011, na cabeça do artista plástico Giovanni Mesquita. Da ideia á pratica, passaram-se alguns anos e agora ele está no ar. Giovanni afirma que sentia falta de instrumentos que permitissem o registro dos bens culturais imateriais. Esses bens culturais imateriais são vivos na vida de cada um, como uma receita de família, um jogo antigo de alguma região, entre outros. Com o site, essas histórias podem ser contadas e compartilhadas. Confira a entrevista.