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Vitória tem site colaborativo para catalogar a cultura capixaba

Os bens culturais dos capixabas agora têm endereço: www.culturavitoria.com.br

Publicado em 28 de Fevereiro de 2017 às 16:14

Publicado em 

28 fev 2017 às 16:14
A ideia do site www.culturavitoria.com.br surgiu, em 2011, na cabeça do artista plástico Giovanni Mesquita. Da ideia á pratica, passaram-se alguns anos e agora ele está no ar. Giovanni afirma que sentia falta de instrumentos que permitissem o registro dos bens culturais imateriais. Esses bens culturais imateriais são vivos na vida de cada um, como uma receita de família, um jogo antigo de alguma região, entre outros. Com o site, essas histórias podem ser contadas e compartilhadas. Confira a entrevista.
Entrevista CBN Vitória com Patrícia Vallim - Giovanni Mesquita - 28-02-17

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