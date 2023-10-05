Vitória tem o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil

Fundo imobiliário, investimento em imóveis Crédito: Getty Images

Vitória e Vila Velha foram citadas em um ranking que elenca as 50 cidades com maior preço médio de metro quadrado no Brasil. De acordo com a pesquisa, a capital do Espírito Santo está na 3ª posição e a terra canela-verde na 13ª, com o preço médio do metro quadrado a R$ 10.806 e R$7.903, respectivamente. Os dados são do índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (3).

Em 1º lugar está Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em 50°, a cidade de Betim, em Minas Gerais. Os dados foram colhidos pelo FipeZap, que analisou anúncios na internet de apartamentos prontos de cada município.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes explica o que pode levar à valorização do metro quadrado. Ouça a conversa completa!