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Vitória tem o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil

Ouça detalhes na entrevista com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2023 às 11:26
Fundo imobiliário, investimento em imóveis
Fundo imobiliário, investimento em imóveis Crédito: Getty Images
Vitória e Vila Velha foram citadas em um ranking que elenca as 50 cidades com maior preço médio de metro quadrado no Brasil. De acordo com a pesquisa, a capital do Espírito Santo está na 3ª posição e a terra canela-verde na 13ª, com o preço médio do metro quadrado a R$ 10.806 e R$7.903, respectivamente. Os dados são do índice FipeZap, divulgado nesta terça-feira (3).
Em 1º lugar está Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e em 50°, a cidade de Betim, em Minas Gerais. Os dados foram colhidos pelo FipeZap, que analisou anúncios na internet de apartamentos prontos de cada município.
Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes explica o que pode levar à valorização do metro quadrado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Fontes - 05-10-23.mp3

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