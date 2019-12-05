Vitória tem o maior aumento no preço da carne bovina no país

Carne no açougue Crédito: Brunela Alves

O preço da carne de boi em Vitória teve a maior alta entre as capitais do país no mês passado. Na capital capixaba, o aumento foi de 19,37% entre outubro e novembro. Também foi registrada alta no valor da carne bovina de primeira em outras 16 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O dado faz parte da pesquisa sobre a cesta básica no mês de novembro.

Vitória também registrou a alta mais expressiva no preço do conjunto de alimentos essenciais, de 7,89%. Em seguida, vem Florianópolis (4,45%) e Campo Grande (3,12%). A carne de boi foi um dos produtos que mais puxou o aumento da cesta básica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a economista do Dieese, Sandra Bortolon, lembra que o resultado atual vem de altas consecutivas no preço da carne há dois meses no Espírito Santo.

Em Vitória, o preço da cesta básica passou de R$ 428,25 em outubro para os atuais R$ 462,06. A carne de boi foi, de fato, a vilã para o bolso do morador de Vitória no último mês. O porquê deste aumento se explica na cotação do dólar e no crescimento do consumo da carne brasileira do outro lado do mundo, na China. Ouça a explicação da economista sobre a influência da cotação do dólar, as exportações de carne e a entressafra da carne:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Bortolon - 05-12-19