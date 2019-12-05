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Dólar, China...

Vitória tem o maior aumento no preço da carne bovina no país

O preço da cesta básica passou de R$ 428,25 em outubro para os atuais R$ 462,06

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 20:33

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 dez 2019 às 20:33
Carne no açougue Crédito: Brunela Alves
O preço da carne de boi em Vitória teve a maior alta entre as capitais do país no mês passado. Na capital capixaba, o aumento foi de 19,37% entre outubro e novembro. Também foi registrada alta no valor da carne bovina de primeira em outras 16 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O dado faz parte da pesquisa sobre a cesta básica no mês de novembro.
Vitória também registrou a alta mais expressiva no preço do conjunto de alimentos essenciais, de 7,89%. Em seguida, vem Florianópolis (4,45%) e Campo Grande (3,12%). A carne de boi foi um dos produtos que mais puxou o aumento da cesta básica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a economista do Dieese, Sandra Bortolon, lembra que o resultado atual vem de altas consecutivas no preço da carne há dois meses no Espírito Santo.
Em Vitória, o preço da cesta básica passou de R$ 428,25 em outubro para os atuais R$ 462,06. A carne de boi foi, de fato, a vilã para o bolso do morador de Vitória no último mês. O porquê deste aumento se explica na cotação do dólar e no crescimento do consumo da carne brasileira do outro lado do mundo, na China. Ouça a explicação da economista sobre a influência da cotação do dólar, as exportações de carne e a entressafra da carne:
Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Bortolon - 05-12-19
Além do filé de boi ter ficado mais salgado, a alta teve contribuição também do tomate, que teve aumento de 31,52%, e do feijão, cujo preço subiu 7,25%. Segundo o DIEESE, as famílias de Vitória tiveram que desembolsar metade do salário mínimo líquido para adquirir os produtos alimentícios essenciais, em comparação aos 46,64% no mês de outubro.

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