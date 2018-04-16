Vitória tem o abril mais chuvoso desde 2011

O volume acumulado de chuva na Grande Vitória nesta segunda-feira surpreende. De acordo com a Defesa Civi, entre 22h de domingo e 10h desta segunda, choveu 138 mm, quando o volume esperado para todo o mês de abril é de 105 mm. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a meteorologista do Instituto Climatempo, Aline Tochio, explica que em qualquer época do ano, esse número surpreende. "Mesmo no verão, esse volume de chuva é expressivo. Com cerca de 240 mm de chuva no mês inteiro, esse já é o abril mais chuvoso desde 2011, em Vitória". Ouça a entrevista completa.