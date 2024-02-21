Vitória tem mais de 100 marquises aguardando por reparos de proprietários

A marquise do Edifício Jerônimo Monteiro, que estava abandonado no Centro de Vitória e onde já funcionou a Caixa Econômica Federal, desabou na madrugada desta quarta-feira (21). O prédio, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual. A expectativa era reformar o local para que o espaço recebesse unidades do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Conforme apuração da TV Gazeta, ninguém se feriu. Um vigilante estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Ele conseguiu sair sem ferimentos e acionou a Defesa Civil. Em entrevista à CBN Vitória, ao final da manhã desta quarta-feira (21), o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, informou que das 383 marquises fiscalizadas na cidade, 117 estão precisando de reparos e os proprietários já foram notificados da urgência.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Forrechi -21-02-24
O Poder Judiciário do Estado do Espírito informou por nota que lamenta profundamente a queda da marquise do Edifício Jerônimo Monteiro, ocorrida nesta madrugada (21), e informa que estão sendo adotadas todas as providências necessárias. Esclarece que, no ano de 2017 a União cedeu a posse do imóvel, mas que diante da inviabilidade do custo na utilização e adaptação do imóvel, em 2022 o Tribunal optou por devolvê-lo. "O Tribunal informa ainda que, enquanto aguarda as providências para a efetiva devolução, mantém em tempo integral, equipe de vigilância para evitar possíveis depredações ao bem público. Apesar do incidente ocorrido, informa que não houve vítimas e que já foram iniciados os trabalhos de interdição, sinalização do local e remoção dos entulhos".