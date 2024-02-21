Vitória tem mais de 100 marquises aguardando por reparos de proprietários

A marquise do Edifício Jerônimo Monteiro, que estava abandonado no Centro de Vitória e onde já funcionou a Caixa Econômica Federal, desabou na madrugada desta quarta-feira (21). O prédio, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual. A expectativa era reformar o local para que o espaço recebesse unidades do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Conforme apuração da TV Gazeta, ninguém se feriu. Um vigilante estava dentro do imóvel no momento do desabamento. Ele conseguiu sair sem ferimentos e acionou a Defesa Civil. Em entrevista à CBN Vitória, ao final da manhã desta quarta-feira (21), o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Luciano Forrechi, informou que das 383 marquises fiscalizadas na cidade, 117 estão precisando de reparos e os proprietários já foram notificados da urgência.