Vitória tem Festival de Cinema gratuito durante esta semana; conheça detalhes

A semana começou recheada de opções para os amantes de cultura, música, arte e audiovisual no Espírito Santo. O 29º Festival de Cinema de Vitória, o maior evento de cinema do estado, teve início nesta segunda-feira (19) e vai até o próximo sábado (24). Toda programação é gratuita. São 83 filmes selecionados, divididos em 12 mostras competitivas e com programação no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-executiva do festival, Larissa Delbone, fala sobre o assunto. Até sábado (24), o evento traz atividades totalmente gratuitas, promove mostras competitivas, debates com realizadores, homenagens e atividades de formação, transformando Vitória na capital do cinema brasileiro.