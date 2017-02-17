Vitória tem esquema especial de transporte e trânsito durante os desfiles

No Carnaval de Vitória, a prefeitura da Capital organizou um esquema especial dos ônibus, que inclui viagens extras a partir das 23 horas de hoje, sexta-feira. Elas deverão ocorrer até o fim da demanda, e fiscais estarão no ponto orientando os passageiros em relação aos itinerários. Conhecidos como bacuraus, os ônibus noturnos funcionarão por meio das linhas 130, 160 e 210.

Dois pontos de táxi também foram montados. Um deles ficará no início da Avenida Dário Lourenço de Souza, na altura do shopping da região. O outro estará na dispersão do Sambão, próximo ao Clube de Pesca Mar e Terra.

Aproximadamente 20 táxis ficarão à disposição dos usuários durante os dois dias de desfiles. Leila Casagrande, subsecretária de Transporte de Vitória, explica como será o serviço.

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Quem for assistir o Carnaval de Vitória, nesta sexta-feira (17) e sábado (18), não contará com ônibus do Sistema Transcol durante toda a noite. A Ceturb-GV preparou uma programação especial para os dois dias. O horário de término da operação será estendido até as 23h. Para o retorno dos foliões, seis linhas começarão a sair às 4h, em dois pontos próximos ao Sambão do Povo.

As partidas deste sábado (18) vão levar os passageiros de volta aos terminais Laranjeiras, São Torquato, Campo Grande, Jardim América, Itacibá, Ibes e Vila Velha. Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, que vai atender as linhas 515, 504 e 559, para a Serra e Vila Velha. Na Av. Nair Azevedo Silva, o ponto vai atender as linhas 509, 505 e 503, aos terminais de Cariacica e Vila Velha.