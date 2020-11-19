Vitória tem competitividade nacional e melhor qualidade de vida no ES

Fotos aérea de Vitória Crédito: Felipe Mota

Vitória, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios 2020 divulgado nesta semana, foi classificada como a 6ª cidade mais competitiva do Brasil. O levantamento, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), Gove Digital e Sebrae, fez um raio-x da performance de 405 municípios de todo o país em áreas como economia, saúde, educação e funcionamento da máquina pública.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de competitividade do CLP, Lucas Cepeda, explicou que, com a classificação, a capital do Estado é elevada à competitividade nacional, além de ter a melhor qualidade de vida do Espírito Santo. Ouça: