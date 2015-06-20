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ENTREVISTA

Vitória tem a maior redução do Brasil no número de motorista que bebem e dirigem

Um dos fatores apontados para a redução é o endurecimento da Lei Seca, que está em vigor desde 2012. Além da fiscalização, incluído o bafômetro, atividades como policiais à paisana em bares resultaram na melhoria do índice

Publicado em 19 de Junho de 2015 às 22:12

Publicado em 

19 jun 2015 às 22:12
Após o endurecimento da Lei Seca, em 2012, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir em Vitória teve queda de 54%, segundo dados do Vigitel 2014. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Antônio Narde, revela que essa foi a maior redução nas cidades pesquisadas no país.
No último ano, 3% dos capixabas da capital dizem ainda manter o hábito de conduzir veículos motorizados após o consumo de qualquer quantidade de álcool – o que indica uma queda em relação a 2012, quando 6,5% dos entrevistados referiram cometer a infração. Os homens de Vitória (6%) assumem mais os riscos da dupla álcool e direção do que as mulheres (0,5%). Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Antônio Nardi - 19-06-15
Na média nacional, o percentual de adultos que admitem beber e dirigir nas capitais do país teve queda de 16% entre 2012 e 2014, segundo os dados do Vigitel. No último ano, 5,9% dos brasileiros dizem ainda manter o hábito de conduzir veículos motorizados após o consumo de qualquer quantidade de álcool – o que indica uma queda em relação a 2012, quando 7% dos entrevistados referiram cometer a infração. Florianópolis (SC) e Palmas (TO) tiveram a maior proporção (14% e 11%, respectivamente). Outro indicador importante que já demonstra um possível resultado da aplicação da Lei é a redução, pela primeira vez em dez anos, no número de mortos no trânsito no país. Entre 2012 e 2013, o número de óbitos por vítimas de acidentes de trânsito passou de 44.812 para 42.266, redução de 5,7%. Com isso, a taxa de mortalidade também teve queda de 6,5% em um ano, passando de 22,5 mortos por 100 mil habitantes em 2012 para 21, em 2013.

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