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Vitória tem a maior alta no preço de imóveis entre capitais

Ademi avalia que entre os motivos que levaram a alta nos preços está o bom número de lançamentos imobiliários

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 11:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 abr 2022 às 11:45
Vista aérea do bairro Enseada do Suá, em Vitória
Vitória  Crédito: Luciney Araújo
O preço de venda dos imóveis residenciais em Vitória registrou um incremento de 2,36% no último mês de fevereiro, segundo o Índice FipeZap. A variação foi a maior entre as capitais brasileiras. Entre as capitais, o levantamento mostrou também que o preço do metro quadrado em Vitória foi o terceiro mais caro entre as capitais em que o levantamento é feito, R$ 8.843. No ranking, a capital capixaba só fica atrás de São Paulo (R$ 9.787), Rio de Janeiro R$ 9.682). Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Fontes - 20-04-22.mp3
O presidente da Ademi explica, por exemplo, que entre os motivos que levaram a alta nos preços está o bom número de lançamentos imobiliários. 
Bairros mais valorizados
O Índice FipeZap também ranqueou as 10 zonas, distritos ou bairros mais representativos no cálculo, a partir do nível e variação do preço médio de venda de imóveis residenciais.
- Praia do Canto
- Mata da Praia
- Barro Vermelho
- Enseada do Suá
- Aeroporto
- Bento Ferreira
- Jardim da Penha
- Santa Lúcia
- Jardim Camburi 
- Centro

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