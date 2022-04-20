Vitória tem a maior alta no preço de imóveis entre capitais

O preço de venda dos imóveis residenciais em Vitória registrou um incremento de 2,36% no último mês de fevereiro, segundo o Índice FipeZap. A variação foi a maior entre as capitais brasileiras. Entre as capitais, o levantamento mostrou também que o preço do metro quadrado em Vitória foi o terceiro mais caro entre as capitais em que o levantamento é feito, R$ 8.843. No ranking, a capital capixaba só fica atrás de São Paulo (R$ 9.787), Rio de Janeiro R$ 9.682). Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, fala sobre o assunto.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Fontes - 20-04-22.mp3
O presidente da Ademi explica, por exemplo, que entre os motivos que levaram a alta nos preços está o bom número de lançamentos imobiliários.
Bairros mais valorizados
O Índice FipeZap também ranqueou as 10 zonas, distritos ou bairros mais representativos no cálculo, a partir do nível e variação do preço médio de venda de imóveis residenciais.
- Praia do Canto
- Mata da Praia
- Barro Vermelho
- Enseada do Suá
- Aeroporto
- Bento Ferreira
- Jardim da Penha
- Santa Lúcia
- Jardim Camburi
- Centro