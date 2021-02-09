Vitória retoma aulas no dia 22; confira o protocolo de biossegurança

No próximo dia 22 de fevereiro, a rede municipal de ensino de Vitória - que contempla os ensino infantil e fundamental - retoma suas aulas. O retorno será escalonado e se dará em formato híbrido, alternando entre ensino presencial e remoto. No dia 26 de janeiro, a secretária municipal de Educação, Juliana Rohsner, já havia adiantado à Rádio CBN que o retorno presencial não é obrigatório, ou seja, os pais ou responsáveis é que vão decidir se o estudante irá ou não para a sala de aula. Nesta edição do CBN Vitória, a secretária é novamente entrevistada, para detalhar a preparação para o volta às aulas, daqui a 18 dias. Acompanhe!