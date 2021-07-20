Vitória regulamenta uso de mesas e cadeiras por ambulantes e food trucks em locais públicos

A prefeitura de Vitória passou a liberar a utilização de mesas, cadeiras ou bancos em passeios públicos ou praças por ambulantes licenciados na Capital. Trata-se do decreto 19.712. Também na última semana foi assinado outro decreto - de número 19.704 - que permite que os food trucks funcionem todos os dias da semana no mesmo local. Ao CBN Cotidiano, a diretora-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Camila Dalla Brandão, explica que para a concessão do alvará de autorização, o ambulante deverá apresentar uma planta baixa ou croqui com o número e disposição das cadeiras, mesas ou bancos, por exemplo. Será permitido um número máximo de duas mesas e oito cadeiras ou dez bancos por food truck, devendo todos os mobiliários serem removíveis. Ouça: