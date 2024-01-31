Vitória recua e blocos de rua terão horário estendido no carnaval

Nesta terça (30), a prefeitura de Vitória anunciou uma mudança nos horários dos blocos de rua na Capital. Anteriormente, os foliões podiam festejar entre 11h e 19h, mas, agora, o decreto volta a valer também na parte da manhã, permitindo que os blocos que desejarem comecem a folia às 8h.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrech, explica o motivo da mudança e como será a festa na cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Luciano Forrechi - 31-01-24