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De 8h e 19h

Vitória recua e blocos de rua terão horário estendido no carnaval

Acompanhe os detalhes com o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrechi

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2024 às 11:35
Bloco Regional da Nair no carnaval de rua de Vitória
Bloco Regional da Nair no carnaval de rua de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta terça (30), a prefeitura de Vitória anunciou uma mudança nos horários dos blocos de rua na Capital. Anteriormente, os foliões podiam festejar entre 11h e 19h, mas, agora, o decreto volta a valer também na parte da manhã, permitindo que os blocos que desejarem comecem a folia às 8h.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Luciano Forrech, explica o motivo da mudança e como será a festa na cidade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Luciano Forrechi - 31-01-24

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