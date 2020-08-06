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DEBATE CBN

Vitória quer mudar PDU para impedir estocagem de café no Carmélia

Ouça entrevistas com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende e com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:18
A prefeitura de Vitória pretende mudar as regras do Plano Diretor Urbano da Capital para impedir que o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza seja usado para a estocagem de sacas de café. A informação é do prefeito da cidade, Luciano Rezende, em entrevista nesta quinta-feira (06) à CBN Vitória. Segundo ele, o Diário Oficial traz um decreto que constitui um grupo de trabalho que irá propor mudança no PDU, num prazo de até dez dias, limitando as atividades da região, que engloba o Portal Sul de Vitória, o Carmélia e o Tancredão, a cultura, lazer e turismo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciano Rezende - 06-08-20
O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, informou também, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (06), que o Estado já solicitou uma reunião com a Superintendência de Patrimônio da União para dar continuidade à cessão da área do Centro Cultural Carmélia e para lá colocar em prática um projeto de reforma arquitetônica, orçado em aproximadamente R$ 6 milhões. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabricio Noronha - 06-08-20

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