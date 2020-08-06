Vitória quer mudar PDU para impedir estocagem de café no Carmélia

A prefeitura de Vitória pretende mudar as regras do Plano Diretor Urbano da Capital para impedir que o Centro Cultural Carmélia Maria de Souza seja usado para a estocagem de sacas de café. A informação é do prefeito da cidade, Luciano Rezende, em entrevista nesta quinta-feira (06) à CBN Vitória. Segundo ele, o Diário Oficial traz um decreto que constitui um grupo de trabalho que irá propor mudança no PDU, num prazo de até dez dias, limitando as atividades da região, que engloba o Portal Sul de Vitória, o Carmélia e o Tancredão, a cultura, lazer e turismo.