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Vitória quer integrar bicicletas compartilhadas com Vila Velha

Ouça detalhes na participação do secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2023 às 10:53
O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023
O novo modelo de bicicleta da Bike Vitória que será utilizado em 2023 Crédito: André Sobral/PMV
Após inaugurar mais uma estação do Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas da Capital, próximo ao aquaviário da Praça do Papa, a prefeitura de Vitória informa ter interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha. A integração proposta pelas prefeituras vem em um momento em que surgiram mais opções de conexão entre as cidades. Em agosto foram inaugurados o aquaviário e a ciclovia da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano -06-11-23.mp3
A Prefeitura de Vila Velha informou que até o fim do mês de novembro pode ter novidade em relação à contratação de uma empresa. Questionada sobre a integração com Vitória, o Executivo municipal afirmou que é uma possibilidade.

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