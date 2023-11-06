Vitória quer integrar bicicletas compartilhadas com Vila Velha

Após inaugurar mais uma estação do Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas da Capital, próximo ao aquaviário da Praça do Papa, a prefeitura de Vitória informa ter interesse em integrar o sistema com o município de Vila Velha. A integração proposta pelas prefeituras vem em um momento em que surgiram mais opções de conexão entre as cidades. Em agosto foram inaugurados o aquaviário e a ciclovia da Terceira Ponte. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto.