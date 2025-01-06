Vitória publica decreto com limite de gastos; entenda

A prefeitura de Vitória publicou, na última semana, um decreto que prevê corte de gastos na administração municipal. A partir de agora, estão suspensos, por exemplo, a realização de novos concursos e novas contratações, o pagamento de horas extras e a contratação de serviços de buffet e coffee break. O decreto Nº 24.549 "estabelece diretrizes e providências para controle e qualificação das despesas do Poder Executivo Municipal". E estabelece, ainda, que os órgãos municipais deverão adotar medidas visando a reduzir os gastos. Também prevê a renegociação de contratos de prestação de serviços no prazo de 90 dias e que despesas referentes à compra de passagens aéreas deverão ser avaliadas por um comitê com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Gestão e Planejamento de Vitória, Regis Mattos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!