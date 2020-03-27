Vitória prorroga pagamento do IPTU e acompanha queda na arrecadação

Um alerta aos moradores de Vitória. Diante da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Vitória publicou, nesta semana, o decreto 18.051, que altera as datas de vencimento das segunda, terceira e quarta cotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Henrique Valentim, secretário municipal de Fazenda de Vitória, informa o pagamento do imposto em Vitória tem a maior predominância na cota única. A atenção futura pode ficar em torno da inadimplência das parcelas.

Com a mudança, para quem dividiu o pagamento do imposto em 10 vezes, a segunda cota terá vencimento no dia 14 de outubro. A terceira parcela do tributo tem agora vencimento marcado para 13 de novembro. Em 14 de dezembro, vence a quarta cota. O secretário explica também que o imposto que tem maior peso na geração de caixa municipal é o ISS, imposto sobre serviço, e o fechamento do comércio terá impacto nisso. Ouça: