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ENTREVISTAS

Vitória prorroga pagamento do IPTU e acompanha queda na arrecadação

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Fazenda de Vitória, Henrique Valentim, detalhou a alteração

Publicado em 27 de Março de 2020 às 17:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 mar 2020 às 17:29
IPTU de Vitória Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vitória
Um alerta aos moradores de Vitória. Diante da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Vitória publicou, nesta semana, o decreto 18.051, que altera as datas de vencimento das segunda, terceira e quarta cotas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Henrique Valentim, secretário municipal de Fazenda de Vitória, informa o pagamento do imposto em Vitória tem a maior predominância na cota única. A atenção futura pode ficar em torno da inadimplência das parcelas. 
Com a mudança, para quem dividiu o pagamento do imposto em 10 vezes, a segunda cota terá vencimento no dia 14 de outubro. A terceira parcela do tributo tem agora vencimento marcado para 13 de novembro. Em 14 de dezembro, vence a quarta cota. O secretário explica também que o imposto que tem maior peso na geração de caixa municipal é o ISS, imposto sobre serviço, e o fechamento do comércio terá impacto nisso. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Henrique Valentim

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