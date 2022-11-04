Vitória prevê pagar auxílio de um salário mínimo para órfãos por feminicídio

Crime de feminicídio Crédito: Pixabay

Crianças e adolescentes moradores de Vitória que ficaram órfãos após suas mães serem vítimas de feminicídio vão receber auxílio de um salário mínimo ao mês até completarem 18 anos. O benefício pode ser estendido até o jovem completar 24 anos, caso esteja matriculado em um curso superior. O objetivo é dar todo o apoio necessário para que essas vítimas cheguem à vida adulta.

A proposta está em um projeto de lei da prefeitura que será enviado até o início da semana que vem para a Câmara de Vitória. Caso seja aprovado, a previsão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) é sancioná-lo para iniciar o pagamento ainda neste ano.

Segundo o prefeito, em entrevista à CBN Vitória, o valor será pago para cada um dos filhos das vítimas do feminicídio. Quem vai administrar o valor será o responsável legal pela criança. A previsão inicial é que o projeto auxilie, inicialmente, de 15 a 20 órfãos moradores de Vitória. Para receber é preciso cumprir alguns requisitos, como estar matriculado em uma escola e ter frequência de 75%.