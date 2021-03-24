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Vitória prevê pagamento de auxílio emergencial para famílias carentes

Para receber o pagamento do AME Vitória é preciso ser morador do município, estar inscrito no CadÚnico, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (equivalente a R$ 550 reais)

Publicado em 24 de Março de 2021 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mar 2021 às 10:32
A prefeitura de Vitória elaborou um projeto que prevê o pagamento de um Auxílio Municipal Emergencial (AME) de R$ 400 para famílias impactadas pela pandemia do novo coronavírus na cidade. A proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e enviada para a aprovação da Câmara Municipal.
Segundo a administração municipal, poderão ser beneficiadas com o recurso até 2.328 famílias residentes no município. Inicialmente, serão pagas duas parcelas mensais no valor de R$ 200 reais cada. A primeira delas possivelmente na primeira semana de abril, como explicou em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz.
QUEM TEM DIREITO:
Para receber o pagamento do AME Vitória é preciso ser morador do município, estar inscrito no CadÚnico, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (equivalente a R$ 550 reais).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cintya Schul - 24-03-21.mp3

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