Vitória prevê pagamento de auxílio emergencial para famílias carentes

A prefeitura de Vitória elaborou um projeto que prevê o pagamento de um Auxílio Municipal Emergencial (AME) de R$ 400 para famílias impactadas pela pandemia do novo coronavírus na cidade. A proposta foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e enviada para a aprovação da Câmara Municipal.

Segundo a administração municipal, poderão ser beneficiadas com o recurso até 2.328 famílias residentes no município. Inicialmente, serão pagas duas parcelas mensais no valor de R$ 200 reais cada. A primeira delas possivelmente na primeira semana de abril, como explicou em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Assistência Social de Vitória, Cintya Schulz.

QUEM TEM DIREITO:

Para receber o pagamento do AME Vitória é preciso ser morador do município, estar inscrito no CadÚnico, ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (equivalente a R$ 550 reais).