Vitória: porteiros e síndicos vão receber treinamento de segurança

Porteiros e síndicos de condomínios de Vitória vão receber orientações de segurança com o objetivo de diminuir casos de assaltos e roubos no interior dos prédios, ou mesmo na frente desses edifícios, além de outros crimes. O treinamento, que será promovido Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), consistirá de palestras, cartilhas e vídeos com orientações de como essas pessoas devem agir em situações de potencial perigo à segurança. Em entrevista à CBN Vitória, secretário municipal da Segurança, Ícaro Ruginski, traz os detalhes. Acompanhe!