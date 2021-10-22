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Segurança

Vitória: porteiros e síndicos vão receber treinamento de segurança

Ouça entrevista com o secretário municipal da Segurança, Ícaro Ruginski

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2021 às 11:31
Guarda Civil Municipal de Vitória
Guarda Civil Municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Porteiros e síndicos de condomínios de Vitória vão receber orientações de segurança com o objetivo de diminuir casos de assaltos e roubos no interior dos prédios, ou mesmo na frente desses edifícios, além de outros crimes. O treinamento, que será promovido Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), consistirá de palestras, cartilhas e vídeos com orientações de como essas pessoas devem agir em situações de potencial perigo à segurança. Em entrevista à CBN Vitória, secretário municipal da Segurança, Ícaro Ruginski, traz os detalhes. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ícaro Ruginski - 22-10-21.mp3

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